Deskundigen: waarschijnlijk onderschepte inlichtingendienst dataverkeer Trump

De Nederlandse geheime dienst zou ook informatie hebben geleverd over ontmoetingen in Europese steden, waaronder Nederland en Engeland, tussen medewerkers van de Trump-campagne en Russische functionarissen. Ruslandkenner De Jong: ,,In de New York Times staat terecht dat de Russische inlichtingendienst zo verweven is met de Russische regering, dat niet altijd duidelijk is of je met een Russische inlichtingenofficier of met een gewone regeringsfunctionaris van doen hebt.’’



Volgens spionage-expert De Jong is het na alle berichtgeving in uiteenlopende media ‘onderhand wel vrij duidelijk dat er mensen uit het team van Trump contact hebben gehad met de Russen’. Trumps Nationaal Veiligheidsadviseur Michael Flynn moest aftreden omdat hij daarover loog.



Zijn huidige minister van Justitie Jeff Sessions had als senator ook contact met Russen. ,,De grote vraag is: Wat was de aard van de contacten van het team van Trump? Behelsde de afspraak met de Russen: wij zullen jullie vriendelijk behandelen als onze man wordt gekozen óf waren die van onschuldige aard?’’



Daarnaast zou het volgens De Jong kunnen dat Trump zelf zakelijke relaties onderhoudt met de Russen. ,,Het is niet voor niets dat hij zijn belastingaanslagen niet heeft vrijgegeven. Iets wat iedere Amerikaanse president tot nu toe altijd wél heeft gedaan.’’