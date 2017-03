Detailhandel zet meer om

Minder suiker in Lipton Ice Tea

14 maart Unilever stopt vanaf deze week zo'n 45 procent minder suiker in de normale Lipton Ice Tea met prik. De fabrikant voegt in plaats daarvan zoetstoffen uit stevia toe, waardoor de originele smaak behouden blijft. Als gevolg van de ingreep verdwijnen er in de Benelux op jaarbasis in totaal ruim 700 miljoen suikerklontjes uit de populaire frisdrank.