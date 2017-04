Deventer rapper: Wilders verdient meer dan 500 stenen op zijn smoel

In de bewuste tweet neemt Van der Vrugt het op voor twitteraar Anne Fleur Dekker. Die kwam onlangs in opspraak vanwege een tweet waarin ze opriep 500 stenen op Wilders te gooien. Volgens Dekker betrof dat echter een sarcastische reactie op iemand die had opgeroepen een asielzoekerscentrum te bekogelen, en was het geen oproep tot geweld. Maar volgens Van der Vrugt was Dekker nog mild: "Je suis Anne Fleur Dekker. Wilders verdient wat mij betreft wel meer dan 500 stenen op zijn smoel. Anne Fleur was nog lief."