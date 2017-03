Dief slaat vaker toe in winkels

'Hallo, ik ben Maria de gemiddelde Nederlandse vrouw'

6:02 De gouden eeuw voor vrouwen is aangebroken, vindt het CBS. Vrouwen zijn steeds hoger opgeleid, vaker financieel onafhankelijk, leven langer dan mannen en hebben meer keuzevrijheid, bijvoorbeeld over of en hoeveel kinderen ze willen en hoe ze die willen inpassen in hun leven.