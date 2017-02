Dierenbescherming haalt 30 katten uit huis in IJsselmuiden

Advocaat opgepakt in onderzoek naar Klaas Otto

10:38 De politie heeft gisteren advocaat Jan Piet van Rossum aangehouden in verband met het onderzoek naar Klaas Otto. Dat gebeurde in zijn woning in Den Haag, bevestigt een woordvoerder van de politie. Het OM heeft niet bekend gemaakt wat de reden is voor de aanhouding.