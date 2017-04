Dieven hebben het gemunt op kievitseieren

In Wintelre werden dieven betrapt met 27 eieren. De eieren worden verkocht als delicatesse of machinaal uitgebroed om de jonge vogels te verkopen, aldus coördinator soortenbescherming, Jochem Sloothaak, van het Brabants Landschap.

Als mogelijke oorzaak van de toename noemt Sloothaak het verbod op het rapen van kievitseieren dat sinds vorig jaar ook geldt in Friesland. Het rapen van kievitseieren was in de rest van Nederland al verboden. Verder speelt de levendige vogelhandel in België vermoedelijk een rol. ,,We merkten vorig jaar al een toename maar dit seizoen is echt bizar.''