Dijkhoff nodigt vader Meisje van Nulde uit voor gesprek

Dat bevestigt zijn raadsman Sébas Diekstra, die een brief heeft ontvangen van Dijkhoff over de kwestie. Diekstra noemt de uitnodiging van Dijkhoff ,,hoopgevend''. ,,Normaal gesproken wil men niet zomaar het verlofproces toelichten en blijft het bij een kille verlofmelding'', aldus de raadsman van vader Martin Huisman.



Dijkhoff schrijft in zijn brief dat ,,het nauwelijks is voor te stellen wat de heer Huisman heeft moeten meemaken door het verlies van zijn dochter''. Het noemt het daarom van belang ,,om processen en informatie rondom een strafzaak die van belang zijn voor slachtoffers en nabestaanden, waaronder verlofverlening, duidelijk en tijdig met nabestaanden te delen''.