Dijksma: Geen loosverbod voor Chemours

Hoogbejaarden maken de reis van hun leven

16:05 Acht hoogbejaarden maken de reis van hun leven in het programma De wereld rond met 80-jarigen. De nieuwe show van SBS6 voert de ouderen van Moskou tot Kaapstad en verder. ,,Als je er een les uit kunt trekken, is het dat er een heleboel mensen zijn die nog van alles en nog wat kunnen. Ook als je ouder bent", legt presentator Dennis van der Geest uit. In het programma worden bijzondere dromen en wensen van de deelnemers in vervulling gebracht, zoals het maken van een parachutesprong. De wereld rond met 80-jarigen is vanaf donderdag wekelijks te zien om 21.30 uur.