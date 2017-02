Dijksma: Nog voor de zomer kijken naar goedkopere OV-chipkaart

Vorige week bracht deze krant het nieuws naar buiten dat de ov-pas zich heeft ontwikkeld tot een ware geldmachine. In vijf jaar tijd is er 55 miljoen euro mee verdiend.

Bart Schmeink, eigenaar van pasjesmaker Translink en voorzitter van de coöperatie, gaf vandaag aan dat de ov-bedrijven de winst willen gebruiken om hun aanloopkosten terug te verdienen. Het is dan verre van zeker of de reiziger in 2021 daadwerkelijk goedkoper uit is. De prijs van de ov-chipkaart zou goedkoper kunnen, of vervangende kaarten kunnen gratis worden. De ov-bedrijven kunnen er ook voor kiezen om de tarieven die aan Translink worden betaald voor het innen van het reisgeld te verlagen.

Voor de zomer

,,Zoals ik al aangaf wil ik dat er zo snel mogelijk transparantie komt over de financiën van Translink. Dan weten we wanneer de oprichtingskosten voor Translink zijn afbetaald en eventuele winst ten goede moet komen aan de reiziger", laat Dijksma weten vanaf Aruba. ,,We wachten geen vier jaar. In het NOVB (Nationaal Openbaar Vervoer Beraad, red.) hebben we afgesproken dat we met vervoerders, consumenten en overheden voor deze zomer nog naar de prijs van de kaart en mogelijkheden voor innovaties kijken. Ik wil dat hierbij ook bekeken wordt of de levensduur van de kaart verlengd kan worden en of de kosten voor een verlenging substantieel omlaag kunnen."

Winst

Een OV-chipkaart aanschaffen kost 7,50 euro, terwijl het produceren van het pasje nog geen euro kost. Wie geen computer voorhanden heeft en schriftelijk een kaartje bestelt moet 10,50 euro betalen vanwege extra ‘administratiekosten’. Na vijf jaar is de kaart niet meer geldig en moet een nieuwe worden gekocht. Per jaar maakt Translink ruim 3 miljoen OV-chipkaarten.