Dijsselbloem laconiek over oproep vertrek

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën reageerde vanmorgen laconiek op de nieuwste oproep uit Europa om op te stappen als voorzitter van de eurogroep. Dijsselbloem raakte in opspraak door in een interview met de Frankfurter Allgemeine Zeitung te stellen dat 'ik niet al mijn geld aan drank en vrouwen kan uitgeven om daarna om hulp te vragen'. ,,Het was maar een minderheid van een minderheid'', zegt hij over de kritiek die hij kreeg van ruim zeventig van de 751 leden van het Europees Parlement.