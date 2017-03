Dijsselbloem: Staat moet buitenlandse bedrijven kunnen tegenhouden

Voor de telecomsector heeft het kabinet zo’n wet al gemaakt, nadat de Mexicaanse multimiljardair Carlos Slim KPN probeerde op te kopen. Maar Dijsselbloem wil dat de wet verbreed wordt naar andere belangrijke sectoren. ,,Er zijn partijen die alles aan de markt willen overlaten, maar ik vind dat we de naïviteit van onszelf moeten afschudden. Op dit moment zijn we te kwetsbaar. 11 van de 25 AEX-bedrijven zijn nu niet of nauwelijks beschermd.’’

Het liefst ziet Dijsselbloem de instelling van een machtige commissie die, zoals in de Verenigde Staten, bedrijfsovernames kan tegenhouden die botsen met Nederlandse strategische belangen. ,,Fox IT is nu in buitenlandse handen, dat bedrijf is voor een groot deel verantwoordelijk voor onze ict. In de VS was dat niet mogelijk geweest. Wij kwamen er pas achter toen het al verkocht was’’, zegt Dijsselbloem.