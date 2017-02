Dijsselbloem: Staatsschuld moet omlaag naar 40 procent

Wilders weigert debat: 'Behalve als ik die megamoskee mag sluiten'

17:21 PVV-leider Geert Wilders weigert deel te nemen aan het eerste, Nationale Islamdebat in de grootste moskee van Nederland op vrijdag 10 maart in Rotterdam. ,,No way. Behalve als ik die megamoskee definitief mag sluiten. En daarna de rest'', reageerde hij via zijn Twitteraccount op de uitnodiging voor de bijeenkomst in de Essalam-moskee.