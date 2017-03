Dit is de beste 1 aprilgrap ooit

Balkenende zou niet zomaar een rol krijgen. Nee, hoe kan het ook anders: hij zou de vader van hoofdrolspeler en tovenaarsleerling Harry Potter worden. Vooral kinderen trapten er met open ogen in, maar ook de oppositie begon zich zorgen te maken. Want zeg nu zelf: de gelijkenis is treffend. De geslaagde 1 aprilgrap werd in 2004 de wereld ingebracht door het Jeugdjournaal . Het nieuwsprogramma weet elk jaar duizenden reacties te ontlokken op uiteenlopende grappen. Zo werd eerder ook de voorheen populaire chatdienst MSN verboden voor kinderen onder de 14 jaar en wisten wetenschappers het hart van een mummie weer op gang te brengen.

Meer dan geschikt

Een ‘nieuwe Engelse regisseur’ bevestigde dat de Nederlandse premier een rol zou krijgen in de fantasyserie die werd geschreven door de Britse schrijfster J.K. Rowling. Hij kwam zogenaamd op het idee om Balkenende te vragen voor de rol nadat hij hem bij een Brits nieuwsprogramma zag. ,, Ik wist het meteen toen ik hem zag. Ik ben heel blij dat hij de rol heeft geaccepteerd. Hij is meer dan geschikt”, vertelde Alfonse Carlon, die zelf ook wel wat weg had van Harry Potter, vol overtuiging.

Eerst een nieuwe regering

Alleen de oppositie kon zijn nieuwe rol niet erg waarderen. ,,Ik kan mij voorstellen dat de premier gevleid is dat hem dit gevraagd wordt, maar hij moet ook ons land leiden. Ik maak mij ook best zorgen”, sprak Femke Halsema (GroenLinks) in het item van het Jeugdjournaal. Jan Marijnissen (SP): ,,Als hij de vader van Harry Potter mag spelen is dat erg leuk voor hem, maar hij moet eerst zorgen dat er een nieuwe regering komt. Daar zijn we al maanden over aan het praten en die is er nog steeds niet.”