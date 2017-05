Dit is de vrouw achter het hoofddoekjesplan bij de politie

Voormalig PvdA-politica Fatima Elatik (43) is de drijvende kracht achter het idee van de Amsterdamse politie om hoofddoekjes weer toe te staan bij agenten. De eenheidsleiding huurt haar, voor 12.000 euro per maand, in als directeur diversiteit. Elatik is niet onomstreden.

De voormalig stadsdeelvoorzitter in Amsterdam startte in augustus 2015 bij de politie in de functie van directeur diversiteit. Ze werd binnengehaald door de huidige Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg. Omdat er geen vacature binnen de eenheidsleiding was, huurt de politie haar sindsdien in als externe kracht.

Elatik, die zelf een hoofddoekje draagt, is de belangrijkste adviseur van Aalbersberg als het gaat om diversiteit. Vandaag werd bekend dat de politietop in Amsterdam overweegt om het hoofddoekje onderdeel te laten worden van het politie-uniform, om zo meer allochtone agenten te werven.

'Ruim binnen de norm'

Een politiewoordvoerder bevestigt dat het maandtarief van Elatik 12.000 euro per maand is, exclusief btw. Haar contract werd afgelopen 1 januari verlengd tot 30 juni 2017. Volgens de woordvoerder is het loon ‘ruim binnen de norm’. Binnen de overheid geldt dat het uurtarief van een externe niet hoger mag zijn dan 225 euro per uur. Elatik – die 40 uur per week werkt – zit daar ruim onder.

In 2014 nam Elatik afscheid van de Amsterdamse politiek. Ze was achtereenvolgens raadslid, stadsdeelwethouder en stadsdeelvoorzitter namens de PvdA. Als bestuurder raakte ze in opspraak door financiële problemen rond een muziekcentrum. Ook kwam ze onder vuur te liggen na de huur van een luxe zeiljacht tijdens Sail en de declaratie van een taxirit van 450 euro.

Elatik laat weten dat ze niet wil reageren op de hoogte van haar huidige loon en de werkzaamheden die ze momenteel verricht voor de politie in Amsterdam.

Quote Het argument dat een over­heids­die­naar neutraliteit moet uitstralen, is al helemaal onzin. Fatima Elatik in 2004 'Fatima houdt mij scherp'

,,Zij is de punaise in mijn bedrijf”, zegt politiechef Aalbersberg over Elatik. ,,Ze kan haarfijn uitleggen waar de echte spanning zit. Dat is ook vervelend, want het doet pijn als je op een punaise gaat zitten. Bij het selecteren van personeel denken we vaak te veel langs standaardpatronen. We vissen te veel in onze eigen vijver. Fatima houdt mij scherp.”

In haar tijd als PvdA-politica sprak Elatik zich uit voor het dragen van een hoofddoek door overheidsambtenaren. ,,De gemiddelde burger zal het worst wezen of de mevrouw achter de balie een hoofddoekje draagt, of een uitgegroeide blonde spoeling heeft”, zei ze in 2004 in een interview in Het Parool. ,,En het argument dat een overheidsdienaar neutraliteit moet uitstralen, is al helemaal onzin. Dan mag je dus wel achter de balie zitten met rechts-extremistische ideeën, maar niet met een hoofddoekje. Die neutraliteit, dat is maar schijn.”

Elatik werd landelijk bekend toen ze de discussie aanging met Theo van Gogh, toen die in zijn columns tekeer ging tegen moslims en Marokkanen. Dat kwam haar na de moord op Van Gogh op een stroom bedreigingen te staan. Ze kreeg daarna een tijd lang beveiliging.