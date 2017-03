In Nederland mag iedereen zeggen wat hij wil. Toch willen we niet dat Turkse ministers hier campagne komen voeren. Hoe zit dat? En wat zegt onze Grondwet hier over?

,,Zeer interessant”, zeggen de hoogleraren.

,,Het is echt heel complex.”

,,Best wel ingewikkeld.”

En: ,,Dit is geen simpele zaak.”

De vraag was: hoe verhoudt zich wat er afgelopen weekend in Rotterdam gebeurde met wat er in onze Grondwet staat over vrijheid van meningsuiting (artikel 7) en vrijheid van vergadering en betoging (artikel 9)? Het antwoord is inderdaad niet zo eenvoudig.

,,Het gaat hier in de kern om drie vragen,” zegt Leonard Besselink, hoogleraar Constitutioneel Recht aan de Universiteit van Amsterdam. ,,1: Mag iemand hier zeggen wat hij wil? Ja, dat mag. 2: Mag dat onder alle omstandigheden? Nee, niet als de openbare orde in het geding is. En 3: Mag elke buitenlander naar Nederland komen om te zeggen wat hij wil? Nee, wij mogen zo iemand altijd weren.”

Over punt 1 bestaat geen enkele twijfel. De Grondwet is daar helder over, zegt Besselink. ,,Iedereen is vrij om zich publiekelijk te uiten, ongeacht de inhoud. Censuur door de overheid is ten strengste verboden. Je hoeft ook nooit toestemming te vragen als je iets wil zeggen.”

Maar.

,,Je bent vervolgens wel voor de wet verantwoordelijk voor die uiting. Het kan strafbaar zijn wat je zegt. Dat hebben we gezien met de ‘Minder, minder’-uitspraken van Geert Wilders. Maar let op: die beperking is altijd achteraf. De overheid kan vooraf nooit een bijeenkomst op basis van de inhoud verbieden. Nooit.”

Hier komt punt 2 in beeld. Het hangt er namelijk wel van af hoe je je ‘uiting verspreidt’, zoals Besselink het noemt. ,,Je mag zeggen wat wil, maar als je dat midden op een druk verkeersplein doet en de boel helemaal ontregelt, dan mag het niet. Het is aan de gemeenteraad om, op grond van de gemeentewet, te bepalen op welke plekken wel en niet gedemonstreerd, gefolderd of geflyerd mag worden. Dat kan op een drukke markt zijn, bijvoorbeeld. En nogmaals: dit mag alleen met het oog op de openbare orde. Het mag nóóit over de inhoud gaan.”

Het is overigens niet zo dat punt 1 belangrijker is dan punt 2. Besselink: ,,Het zijn twee aparte dingen. Maar je kunt punt 1 wel omzeilen door punt 2 op tafel te leggen.”

Als extra complicatie komt in de Turkije-rel punt 3 om de hoek kijken. Kun je een Turkse politicus de toegang tot Nederland weigeren? Iedereen heeft tenslotte het recht om in het openbaar bij elkaar te komen. ,,Officieel kunnen Turken niet vrij reizen binnen EU, simpelweg omdat Turkije geen lid is. Ze hebben een visum nodig en dat kun je weigeren. Maar als je door je wimpers naar deze kwestie kijkt, kun je je wel afvragen of het in dit geval door de beugel kan. De ministers Cavusoglu en Kaya is het recht onthouden om hier een uiting te doen.”

Jon Schilder, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Vrije Universiteit, kiest hardere woorden. Hij haalt er een ander Nederlands recht bij: de vrijheid van meningsontvangst. ,,Dat kun je mensen niet zomaar ontnemen. Het moet mogelijk zijn om met elkaar van gedachten te wisselen. Als je dat niet met alle mogelijke middelen beschermt, dan betekent dat het einde van de democratie. Ik heb niet de indruk dat burgemeester Aboutaleb van Rotterdam alles op alles heeft gezet om te zorgen dat die bijeenkomst door kon gaan. En ja, daarin moet hij heel ver gaan. Mijn gevoel is dat die vrijheden hier ten onrechte zijn ontnomen.”