'Dit was Ruttes diplomatieke versie van ‘pleur op’'

Oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot waarschuwde vrijdagavond nog zo: ,,Nederland moet dit spel voorzichtig spelen. We moeten niet in de openstaande Turkse val trappen, zodat de Turken kunnen zeggen: jullie doen nu met de vrijheid van meningsuiting iets wat je ons steeds verwijt.'' Had Nederland (als het dat al wilde) kunnen voorkomen dat die val dichtklapte? Had de diplomatieke rel van ongekende weerga die zich de afgelopen 48 uur afspeelde in Rotterdam ergens op een punt afgewend kunnen worden?

Meegaand

Jan Melissen, diplomatie-deskundige van instituut Clingendael: ,,Als Nederland heel meegaand was geweest, was dit niet gebeurd. Maar dan had je met de komst van Cavusoglu wel een hele grote Turkse referendumbijeenkomst in Rotterdam gehad.'' En dát wilde Nederland niet, het kabinet kon hooguit akkoord gaan met een kleine, privé-bijeenkomst. Diplomatiek deskundige Robert van de Roer: ,,Turkije wilde simpelweg een plaatje met tienduizend juichende Turken en wapperende vlaggen in Nederland. Dat is er nu niet gekomen. Rutte wilde Cavusoglu de boel hier niet laten opstoken. Het is de diplomatieke 'pleur op' van Rutte geweest.''



Toen Nederland gisterochtend besloot het vliegtuig van Cavusoglu niet te laten landen, volgde een rollercoaster aan gebeurtenissen. Ben Bot noemde het gisterochtend direct 'een verkeerd spoor' waarmee de verhoudingen nog meer op scherp kwamen te staan. ,,Het was een point of no return'', vindt Van de Roer, waarna 'diplomatieke kortsluiting' volgde. ,,De Turken bleven pushen, trokken als het ware een lange neus. Nederland heeft daar steeds correct op gereageerd. Zo was dit de onvermijdelijke afloop van een provocerend ministersbezoek. De rellen in Rotterdam leveren het bewijs dat Nederland de bijeenkomst terecht niet wilde.''