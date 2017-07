Docent Elde College op non-actief na mogelijke relatie leerling

In de tussentijd spraken agenten ook met het meisje en getuigen. De school waar de docent werkt is op de hoogte gesteld van het voorval. ,,De leerling is minderjarig en daarom is de leraar strafbaar. Ondanks dat hij in vrijheid is gesteld blijft hij verdachte. Dat blijft hij totdat de rechter uitspraak heeft gedaan of tot het moment dat het OM zou besluiten geen vervolging in te stellen", laat een politiewoordvoerder weten.