Dode en gewonde bij brand in Limburgse seniorenflat

De brand ontstond rond 23.30 uur op de derde verdieping van het seniorencomplex aan de Kerkstraat. De brandweer rukte met groot materieel uit. Volgens dagblad De Limburger hielpen ook korpsen uit Duitsland mee met de brandbestrijding.



Even na middernacht besloot de brandweer het complex te ontruimen. De bewoners werden opgevangen in een nabijgelegen scoutinggebouw. Tegen 1.00 uur was de brand meester. Momenteel onderzoekt de brandweer of en wanneer de bewoners terug kunnen naar huis. Over de oorzaak is nog niets bekend.