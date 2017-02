Dolfinarium-ster Skinny (55) overleden na kort ziekbed

Vanochtend is Skinny, omringd door haar geliefde trainers, rustig en vredig ingeslapen. Haar trainers waren bij haar toen Skinny stierf. De dolfijn is 49 jaar bij ons geweest. ,,Sommige verzorgers hebben haar twintig tot dertig jaar begeleid. De verslagenheid onder hen is dan ook groot."



Jurriën Wouters, manager van de verzorgers: ,,Skinny zal voor altijd een hele speciale plek in ons hart hebben. We zijn trots op deze bijzondere dolfijn, die vele miljoenen mensen over al die jaren heeft mogen inspireren. Ze heeft mogen bijdragen aan waardevolle onderzoeken, maar ze was vooral de steunpilaar van onze familiegroep van dolfijnen.”



Skinny heeft desondanks een bijzonder hoge leeftijd bereikt, ze was volgens het Dolfinarium het oudste dolfijnenvrouwtje in Europa. In Duitsland is er nog wel een mannetje van 58.



Dolfijnen worden in de natuur gemiddeld iets ouder dan dertig jaar. Skinny kwam uit het wild toen ze naar het Dolfinarium moest, iets wat nu niet meer zou mogen. Maar het Dolfinarium denkt niet dat Skinny een beroerd leven heeft gehad door de gevangenschap. ,,Een dolfijn die dagelijks stress ondervindt, wordt niet zo oud.''