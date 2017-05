Donorkinderen eisen duidelijkheid over sjoemelzaad

In Medisch Centrum Blijdorp, dat in 2009 van de inspectie de deuren moest sluiten, is volgens hen jarenlang gesjoemeld met gegevens en sperma van donoren. Het maximum aantal kinderen per donor werd soms ruimschoots overschreden en er zijn vermoedens dat Karbaat zelf sperma doneerde. Volgens de advocaat van de eisers is het zelfs zeer aannemelijk dat dit het geval was. Hij spreekt van een apart kamertje waar Karbaat regelmatig 'vers zaad' vandaan haalde.



Inmiddels zijn er 27 gebruiksvoorwerpen van de arts in beslag genomen, waaronder een neustrimmer en een steunkous. Op die manier is een dna-onderzoek mogelijk, zonder dat het lichaam van Karbaat opgegraven moet worden.