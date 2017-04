Doodrijder 4-jarig jongetje Zelhem in hoger beroep

'Veel meer broeikasgas methaan in de lucht dan gedacht'

10:54 De uitstoot van het broeikasgas methaan ligt in Nederland veel hoger dan gedacht. Sinds 1990 is de uitstoot niet met 43, maar slechts met 20 procent gedaald, zo meldt journalist Han van de Wiel van De Correspondent vandaag op basis van metingen in het veld door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN).