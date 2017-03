Doodzieke Emma steekt stokje voor inzamelingsactie

Vanwege haar leverkanker maakt Post geen aanspraak op een uitvaartverzekering. Daarom is voor haar de stichting Last Post opgericht, om geld voor de begrafenis in te zamelen. Dit werd zo'n enorm succes, dat er veel meer geld is binnengebracht. De Utrechtse wil het geld ook gebruiken voor een nieuwe behandeling, maar de stichting weigert - en krijgt van de rechter gelijk. Haar verhaal greep Adema zo aan, dat hij zelf een crowdfundingsactie begon. Maar daar stelt Post geen prijs op. ,,Begrijpelijk, denk ik, omdat het de vorige keer ook al is misgegaan", zegt haar advocaat.



Het verhaal van leverkankerpatiënt Post raakte Adema, omdat zijn moeder aan borstkanker is overleden. ,,Daardoor voel ik me bij zoiets eerder betrokken, denk ik." Impulsief besloot hij tot een oproep om geld in te zamelen. ,,Ik klap er op Twitter nog wel eens wat uit en ben vrij praktisch ingesteld. Aan veel problemen kun je niets doen, kun je niets veranderen, maar dit is vrij makkelijk te regelen."



Maar nog voor de actie goed en wel op stoom is gekomen, is-ie alweer voorbij. Adema kreeg een telefoontje van doneeractie.nl, het platform waar de donaties worden ingezameld. ,,Emma Post nam via de mail contact met ons op", vertelt Floris van Haaster van doneeractie.nl. ,,Ze had van Annes actie gehoord en had allerlei bezwaren. Dat haar foto werd gebruikt, dat dit zonder haar medeweten is gestart, of het geld wel echt naar haar zou gaan. Ze had last van stress, veel meegemaakt en wilde zelf een actie beginnen."