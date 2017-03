Door stropers gedode neushoorn Parijs kwam uit Nederland

Burgers'Zoo in shockDe neushoorn die afgelopen nacht werd doodgeschoten en van zijn hoorn beroofd in een dierentuin bij Parijs kwam uit Burgers' Zoo in Arnhem. Vince (5) vertrok twee jaar geleden voor een fokprogramma naar Frankrijk. Zijn executie is aanleiding voor een Europees dierentuin-alarm.

De brute moord op het witte neushoornmannetje - de eerste in een Europese dierentuin - is ingeslagen als een bom in Burgers' Zoo. Het nieuws over het drama is met ongeloof en verslagenheid ontvangen. ,,We zijn allemaal in shock," reageert parkmanager Wineke Schoo hoorbaar aangeslagen. ,,Zodra duidelijk was dat het om onze neushoorn ging, hebben wij ons medeleven betuigd aan de collega's van Parc Zoologique de Thoiry. Ik heb ook meteen de vroegere verzorgers van Vince ingelicht. Zij zijn zo mogelijk nog meer geschrokken dan wij."

Volledig scherm Vince met zijn moeder na zijn geboorte in 2012 in Burgers'Zoo. © Burgers'Zoo

'Hel'

Quote Neushoorns zien niet goed maar horen des te beter. Ze moeten ongelofelijk zijn geschrokken van het geluid van de schoten en kettingzaag Parkmanager Wineke Schoo van Burgers'Zoo Vince werd doodgeschoten in het nachtverblijf van hem en nog twee jonge neushoornmannetjes met wie hij een vrijgezellengroep vormde net als in het wild. De executie en daaropvolgende verwijdering van de hoorn met een kettingzaag moet een hel zijn geweest voor de dieren, zegt Schoo. ,,Neushoorns zien niet goed maar horen des te beter. Het kan niet anders dan dat ze ongelofelijk zijn geschrokken van het geluid van de schoten en kettingzaag in hun verblijf. Verschrikkelijk als ik eraan denk."

Ouders

Het pas vijf jaar oude mannetje - neushoorns kunnen in gevangenschap wel 40 of 50 jaar oud worden - zag in september 2012 het levenslicht in Burgers' Zoo dat hem ook zijn naam gaf. Zijn ouders lopen er nog steeds rond. Dat was ook de reden voor zijn verhuizing, zegt de parkmanager. ,,Jonge mannetjes scheiden zich in het wild ook af. Op aanbeveling van Safaripark Beekse Bergen, houder van het Europees stamboek voor witte neushoorns, werd Vince op 9 maart 2015 in het kader van een fokprogramma overgeplaatst naar de dierentuin van Thoiry. Op de dag af bijna twee jaar geleden," verzucht Schoo.

Volledig scherm Vince en zijn maatje Bruno in maart 2015 in de dierentuin van Thoiry. © Youtube/Parc Zoologique de Thoiry

Beveiliging

De directie van het Franse dierenpark alarmeerde vandaag alle Europese collega's die neushoorns houden. Dit omdat het voor het eerst is dat stropers toesloegen in een dierentuin in Europa. De beveiliging van de dieren werd in 2011 al opgeschroefd nadat in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam de hoorn van een tentoongestelde neushoornkop was geroofd. Burgers' Zoo verhoogde de beveiliging van haar witte neushoorns ook. ,,Ze zijn zichtbaar en onzichtbaar beveiligd, net als ons nieuwe neushoornverblijf," zegt parkmanager Schoo. Omwille van de veiligheid van de dieren kan ze geen details geven over de beveiliging. Volgens haar houden een vijftal dierenparken in Nederland witte neushoorns.