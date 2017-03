Doorgedraaide man sticht brand in asielzoekerscentrum

De man is naar het ziekenhuis gebracht, meldde de politie. Het is nog onduidelijk of er slachtoffers zijn en waarom de man de brand heeft gesticht. Volgens Robert Ploeg, woordvoerder van het COA, is er nooit eerder een bewoner zo erg door het lint gegaan in het bewuste azc.



Vanwege de brand is het pand volledig ontruimd. Alle bewoners zijn tijdelijk elders opgevangen. Of zij vanavond terug kunnen naar hun kamers, is nog onduidelijk.