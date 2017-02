Dorpelingen Heukelum willen zwijnenfamilie redden

VideoHeukelum, een Gelders dorpje met zo’n 3000 zielen, is in de ban van twee volwassen wilde zwijnen en hun 6 jonkies. Begin februari werd de hoogzwangere moeder zwijn gedropt in de grienden onderaan de Nieuwe Zuiderlingerdijk. Nu de 6 kleintjes zijn geboren, beschermen de volwassenen hun kroost met verve. Maar een agressief wild zwijn is niet prettig om tegen te komen.

,,Levensgevaarlijk’’, zegt Erik Koffeman van de Fauna Beheer Eenheid Gelderland. En daarom is er maar één manier om van ze af te komen: doodschieten. En niet alleen de volwassenen, ook de biggetjes moet er aan geloven. Er is inmiddels een jager gevonden die de klus wil klaren, maar de executie heeft nog niet plaatsgevonden omdat er teveel nieuwsgierig publiek rondloopt.



Tot nu toe scharrelen de zwijnen daarom nog op hun gemak in het natuurgebiedje. En als het aan een groep van 15 mensen uit Heukelum ligt, blijft dat ook zo. Zij verzetten zich hevig tegen het plan van Fauna Beheer en doen er alles aan om te voorkomen dat zeker de biggetjes worden gedood.

Reddingsplan

Ze hebben inmiddels een reddingsplan, zeggen Denise Stekelenburg, Demi Looijen en Gert-Jan Dol. Als de provincie Gelderland hun een vergunning geeft om de dieren te vangen is het probleem binnen 24 uur opgelost. ,,Dan zijn ze hier weg, want wij snappen ook wel dat deze dieren hier niet thuishoren. Als wij ze kunnen en mogen vangen dan is met de stichting Faunavisie Wildcare uit Pieterburen de deal gemaakt dat zij ze komen ophalen en een paar weken in quarantaine zetten om te kijken of ze geen ziekte meedragen. Is dat niet het geval kunnen ze in een wildpark onbekommerd verder leven’’, legt Denise uit.

De provincie vertikt het echter om de vergunning af te geven en verwijst het voorstel van de actiegroep naar de prullenmand. En ook de opvanglocatie Faunavisie Wildcare zelf vindt het reddingplan wat kort door de bocht. ,,Ik betwijfel of dit wel echte wilde zwijnen zijn, of misschien kruisingen met tamme varkens, zegt Pim Lollinga van Faunavisie. ,,Dat komt namelijk veel voor, ze worden gekweekt voor de jacht en voor de diepvries. Als dat laatste het geval is kun je ze niet meer uitzetten in de natuur want dan zijn het huisdieren. En alles wijst er op dat deze dieren niet aan zijn komen wandelen maar door een fokker zijn gedumpt.’’

Euthanaseren op locatie

Lollinga is ook helemaal niet tegen het doden van de zwijnen, als ze inderdaad het predikaat ‘wild’ hebben. Hij laat zelfs doorschemeren dat het voor de dieren zelf ook het beste is. ,,En dan ben ik groot voorstander van euthanaseren op de locatie zelf. Anders wordt het een enorm gesleep en daar raken ze alleen maar van in de stress. Wat ook nog kan is de volwassen zwijnen doden en de kleintjes ergens in een wildpark onderbrengen. Die zijn nog jong genoeg.’’