Drama Uithoorn: 'Die huisvriendin stak Kim (3) vijf keer'

De vrouw was op bezoek bij Mandy, de moeder van slachtoffertje Kim en een iets ouder zoontje. Toen de alleenstaande moeder naar buiten ging om een sigaretje te roken, stak de vrouw het kind neer, aldus een woordvoerder van de politie. ,,We hoorden een enorm gegil,'' zegt een buurvrouw van Mandy. ,,Gek genoeg was dat gegil van de vrouw die heeft gestoken. Die draaide gewoon ineens door. Ze heeft na het steken gewoon een fiets gepakt uit de tuin en ging er gillend vandoor. Gelukkig begreep ik van een oma van Kim dat ze buiten levensgevaar is. Ze is vijf keer gestoken. Mandy is nu steeds bij Kim in het ziekenhuis.''



Wie de vrouw is die Kim heeft gestoken, weet de buurvrouw niet. ,,Het is iemand die hier een paar straten verderop woont. Ze zou ook kinderen hebben die haar zijn afgenomen, heb ik vaag begrepen. Dat zal er wel mee te maken hebben,'' vertelt de buurvrouw.