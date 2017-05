Dreiging Nederland onveranderd na aanslag

Vermoorde vrouw in Veluwemeer zat ondergedoken

22 mei Esther Paul, de vrouw die op zondag 30 april levenloos in het Veluwemeer werd aangetroffen, zat enkele dagen voor haar dood ondergedoken op een camping in Biddinghuizen. De politie besteedt dinsdagavond in het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht aan de dood van Paul.