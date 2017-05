'Dreiging van Rusland toont noodzaak om in leger te investeren'

De Russen worden steeds assertiever én agressiever in de richting van de Baltische staten. Daarom zitten Nederlandse militairen sinds kort in Litouwen. ,,De vraag die op de formatietafel ligt is: hoeveel is veiligheid ons waard?"

Generaal Tom Middendorp, commandant der strijdkrachten, gaf gisteren tijdens een persbriefing aan hoe tastbaar de dreiging van Rusland is. Zo ligt in Litouwen het handboek Wat te doen als de Russen komen? in elk huis. Vol nuttige tips als 'waaraan herken ik een Russische tank?' en 'hoe overleef ik in de bossen?' Niet voor niets heeft de NAVO troepen gestuurd naar Polen, Estland, Letland en Litouwen.

In dat laatste land zitten 270 Nederlandse militairen, die met een groep van in totaal 1.000 man scenario's oefenen waarbij Rusland de tanden laat zien. ,,We geven een signaal af dat we de bescherming van onze NAVO-partners serieus nemen", stelt Middendorp. ,,Maar provoceren doen we niet."

Nepnieuws

Nederlandse F-16's onderschepten in vier maanden tijd tien Russische vliegtuigen in het luchtruim van de Baltische staten, maar de Russen zijn ook actief als hackers en verspreiden op grote schaal nepnieuws. In de Europese Unie verschenen duizenden nepnieuwssites, waarvan niemand precies weet wie erachter zit. Daarop verschijnen berichten die niet waar zijn, stelde Middendorp gisteren bij een persbriefing over de Nederlandse inzet in Litouwen.

Hij noemt als voorbeelden het hoofd van een Duitse commandant dat werd gefotoshopt op het lijf van iemand anders, het Kremlin dat spreekt van 3.000 NAVO-tanks terwijl het er in werkelijkheid 87 zijn en 'nieuws' dat Duitse soldaten in Litouwen een meisje hadden verkracht. Die berichten zijn niet waar, maar blijven wel hangen. Middendorp: ,,Het bereik is enorm. En ook al is het nep, het beeld is niet direct weg te nemen."

Volgens André Haspels, directeur-generaal politieke zaken op het ministerie van Buitenlandse Zaken, laat Rusland op alle fronten een 'weinig constructieve houding' zien. ,,De Russen oefenen regelmatig nabij de grens. Dat mag - mits vooraf aangekondigd. Wij geven ook aan als wij gaan oefenen. Maar die transparantie is minder van toepassing op de Russen."