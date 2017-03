Driejarig kind gewond bij steekincident Uithoorn

Politie stuit op hennepkwekerij bij onderzoek dode in Rilland

17:11 De plaatselijke recherche in het Zeeuwse Rilland heeft een hennepkwekerij aangetroffen in het huis van een man die afgelopen maandag dood werd aangetroffen. De overledene wordt in sommige kringen in verband gebracht met drugscriminaliteit. De politie onderzoekt dat, bevestigt woordvoerster Mireille Aalders.