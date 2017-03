Driejarig meisje gewond bij steekincident Uithoorn

Een meisje van drie jaar is vanavond gewond geraakt door een steekincident in een woning in Uithoorn. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht, aldus de politie. Ze is buiten levensgevaar. Zeker één verdachte is op de vlucht geslagen.