Driekwart Nederlanders kan niet reanimeren: 'erg zorgelijk'

Het Rode Kruis bevestigt dat mensen vaak pas een reanimatiecursus volgen wanneer ze in hun directe omgeving meemaken dat iemand een hartstilstand of hartaanval krijgt. ,,Dit horen we vaak van onze instructeurs, maar wij hebben het natuurlijk liever dat mensen vooraf al weten hoe ze moeten reanimeren‘’, aldus Belinda van der Gaag, woordvoerder van het Rode Kruis. Dat er maar zo weinig mensen zijn die er kennis over hebben, vindt ze ‘erg zorgelijk’.



Volgens gedragsdeskundige Reint Jan Renes is het begrijpelijk dat mensen pas actie ondernemen wanneer ze het in hun directe omgeving mis zien gaan. ,,Pas dan zien ze er persoonlijke urgentie in. Bovendien is een reanimatiecursus iets waarvan de opbrengst niet direct voelbaar is. Dat komt pas wanneer je het geleerde in de praktijk toepast.’’