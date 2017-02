Dronken automobilist poept politiebureau onder

De bestuurder had zijn voertuig al aan de kant van de weg gezet en was vervolgens in slaap gevallen achter het stuur. Zo schrijft de politie op Facebook. Agenten konden de man aanhouden voor rijden onder invloed.

Ontzegging

In de ophoudkamer van het politiebureau hield hij het niet meer. ,,Tevens bleek dat de man geen geldig rijbewijs had omdat hij een volledige ontzegging had om een voertuig te mogen te besturen. Dit was al een aantal jaar terug door de rechter opgelegd”, aldus de politie, die niet in details treedt over de bevuiling.