Dronken vrouw met kind laat auto achter in sloot A28

Brandbrief aan Schippers: Zorgbudget niet alleen naar verpleeghuizen

9:39 Extra geld voor ouderenzorg moet niet alleen naar verpleeghuizen gaan, maar ingezet worden over de volle breedte van de ouderenzorg. Daarvoor pleitten diverse organisaties vanmorgen in een brief aan informateur Edith Schippers. De clubs roepen de onderhandelaars op het geld goed te besteden.