Duitse wolf verlegt grenzen naar Nederland

Er wordt dan ook veel gedaan om de terugkeer van de wolf te faciliteren. Linnartz: ,,Er wordt tegenwoordig veel meer gedaan om ze te beschermen. In Duitsland is het aantal roedels de afgelopen jaren toegenomen van 45 naar 55. Daar wordt ook heel precies bijgehouden welke paren waar leven. Grote kans dat deze wolf daar vandaan komt.''



Boswachter André Donker, die jarenlang werkte in Zuid-Drenthe, vult nog aan: ,,Frappant is dat de plek waar deze wolf is aangereden, juist de plek is waar ooit een ecoduct gepland was. Dat had kunnen voorkomen dat dit dier zou zijn doodgereden. Heel erg jammer.''



Ook Donker is enthousiast over de terugkeer van de wolf: ,,Het is een onmisbare schakel binnen het ecosysteem. De wolf kan uitstekend jagen en valt juist die dieren aan die toch al wat verzwakt zijn. Hij weet zich momenteel goed in stand te houden in Polen en Duitsland, maar vroeg of laat zal hij zich ook hier gaan vestigen. Wat mij betreft is dat een kwestie van maximaal tien jaar.''