Dunkin' Donuts opent eerste Nederlandse filiaal

Dunkin' Donuts ziet in Nederland een gat in de markt. De Amerikaanse bakkerij- en koffieketen opent morgen in Amsterdam zijn eerste vestiging opent. Op termijn voorziet het zelfs ruimte voor ongeveer 160 filialen in ons land.

Er wordt onder meer gedacht aan donutzaakjes in scholen, tankstations en ziekenhuizen. Ook wordt er achter de schermen gepraat met grote retailconcerns, waarin mogelijk kleine vestigingen kunnen openen.

Operationeel directeur van Dunkin' Donuts Nederland is Roberto Fava, ook wel bekend als ondernemer achter de Ice Bakery-keten die crêpes met Nutella verkoopt in Amsterdam. Zijn streven is dat er de komende vijf jaar zeker 25 vestigingen komen. Maar waarschijnlijk worden het er meer, weet hij nu al.

Volledig scherm Dunkin Donuts in verschillende smaken, waaronder stroopwafel. © ANP Alleen dit jaar al openen acht tot negen filialen de deuren, onder meer in Utrecht en Rotterdam. Voorlopig werkt Dunkin' Donuts vanuit een bakkerij in Amsterdam. De bedoeling is dat er in de toekomst elders in het land bakkerijen bijkomen om lokale vestigingen te bevoorraden.

Dunkin' Donuts heeft wereldwijd meer dan 12.200 zaken in 45 landen. De eerste vestiging in Amsterdam onderscheidt zich van al die andere filialen door een warmere interieurstijl en typisch op Nederland afgestemde donuts, met bijvoorbeeld een Delfts blauw patroontje of het wapen van Amsterdam in de topping. Ook is er een variant die naar stroopwafel smaakt.

