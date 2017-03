'DUO moet meer doen bij schulden van student'

Vaker drugsafval gedumpt, vooral in zuiden

9:42 Het dumpen van drugsafval in het zuiden van het land is weer toegenomen. Het afval wordt vooral gedumpt op parkeerplaatsen en in natuurgebieden in Brabant. Er waren 177 vindplaatsen, zeventien meer dan in 2015. Vorig jaar zijn in totaal 61 drugslaboratoria opgerold, twee meer dan het jaar ervoor.