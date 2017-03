Echtpaar wil niet wijken voor weg

Johan en Jannie Hendriks uit Den Horn wonen in een schattig spoorweghuisje, waar er nog maar één van is in Groningen. Maar de aanpassingen rond de spoorlijn die ernaast ligt, doen het woninkje straks wellicht de das om.

Quote Dit is een unieke woning. Een sieraad in het landschap Johan Hendriks Al ruim 23 jaar wonen Johan (70) en Jannie (74) Hendriks in het bijzondere huis, pal naast het spoor dat Groningen met Zuidhorn verbindt. Iets verderop ligt een bewaakte spoorwegovergang, zo eentje met alle toeters en bellen. Maar dat is nog niet veilig genoeg, vindt spoorbeheerder ProRail. In de nabije toekomst, als het tracé verdubbeld wordt, moet er een betere overgang komen waardoor het verkeer dat over de Hogeweg gaat, veiliger kan oversteken.



In die plannen van de spoorbeheerder staat de geliefde woning, daterend uit 1866, van Johan en Jannie niet meer. ,,Het werd ons in april 2014 door medewerkers van ProRail duidelijk gemaakt dat wij hier in de toekomst niet meer kunnen wonen. Trillingen en geluidsoverlast van de treinen zouden het leven onmogelijk maken. 'Dat kunnen we u niet aandoen', zeiden ze meelevend tegen ons.''



Het echtpaar kreeg twee opties te zien. De eerste legde een extra weg die er moet komen dwars door het huis. De tweede maakte bewoning onmogelijk, maar - en dat vonden de Hendriksen zwaarwegender - het huis blijft staan. ,,Het is de laatste spoorwachterswoning van de provincie in deze unieke staat'', stelt Johan Hendriks. ,,Dat moet je koesteren.''

Van de kaart

In september 2016 bleek echter dat ProRail heeft gekozen voor optie 1. Zonder, zo stelt Hendriks, de bewoners in te lichten.

,,Ik ben helemaal van de kaart geweest, maar heb me nu in de materie verdiept'', aldus de voormalige techneut. ,,Wat blijkt? Het valt het wel mee met die trillingen en geluidsoverlast. En de veiligheid? Ik vraag me af of ze het allemaal wat hebben opgeblazen om ons het idee te geven dat we hier niet langer konden wonen.''

De gemeenteraad van Zuidhorn, waar Den Horn onder valt, staat inmiddels als één man achter het echtpaar Hendriks. VVD-raadslid Geertje Dijkstra diende afgelopen maandag een motie in waarin stond dat burgemeester Bert Swart het gesprek tussen de familie Hendriks, de provincie en ProRail moet gaan begeleiden. ,,Iedereen ziet in dat de verdubbeling van het spoor positief is, maar het huisje zomaar slopen, is echt zonde.'' Een plan het huisje te verplaatsen, is afgewimpeld omdat het te kostbaar is. ,,Dit is een unieke woning. Een sieraad in het landschap. Als je het sloopt, is het voor altijd verdwenen.''

Quote Totdat ze eerlijk tegen ons zijn, blijven wij hier gewoon wonen Johan Hendriks over de rol van ProRail

Bij spoorbeheerder ProRail, dat het tracé in opdracht van de provincie Groningen aanpast, zijn ze zich van geen kwaad bewust. ,,Er loopt inderdaad een procedure en dit huis en de familie Hendriks maken onderdeel uit van alle gesprekken'', laat een woordvoerder van ProRail weten. Veel mag hij er niet over zeggen, omdat ze nog midden in het proces zitten. ,,We doen er alles aan om dit tot een goed einde te brengen.''