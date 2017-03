Edith Schippers wordt informateur

Er komt volgens De Telegraaf geen tweede informateur. Die optie is vorige week wel even ter sprake geweest, maar de partijen die deze week verder onderhandelen, zien daar vanaf. Ze zien er de meerwaarde niet van in.

Kabinet

Op maandag begint het debat in de Tweede Kamer over het eindrapport van Schippers. Tijdens dit debat zal de VVD-politica naar verwachting officieel benoemd worden tot informateur. De vier partijen zullen vervolgens gaan onderhandelen. Tijdens deze formatie wordt gekeken of er een basis is voor een nieuw kabinet en of er overeenstemming kan worden bereikt over het beleid.