Een haar op een jas, hoe lang blijft die liggen?

Dat bleek vandaag tijdens een procedurele zitting bij het Gerechtshof in Den Bosch. De destijds gevonden haar bevat dna dat wijst naar Jos de G., die eind 2016 werd veroordeeld voor verkrachting van het meisje, maar werd vrijgesproken van doodslag. Zowel de advocaat van Jos de G. als het Openbaar Ministerie gingen in hoger beroep.



Ook wordt onderzoek gedaan naar de haar, waarvan wordt aangenomen dat het schaamhaar is. Maar zeker is dat niet, omdat de haar inmiddels is 'opgebruikt' tijdens het onderzoek. Onder meer de lengte van de haar kan daar mogelijk uitsluitsel over geven.