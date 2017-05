'Een kermis naast de examenzaal, dat kan toch niet?'

Bij het LAKS-meldpunt examenklachten hoort Kallen de meest opmerkelijke dingen voorbij komen. ,,Er komen soms bizarre klachten binnen. Pal naast een school in Zwolle wordt een kermis opgebouwd. Nou ja... Dat kan toch niet? Ik kan me voorstellen dat kandidaten dan moeite hebben zich te concentreren.''

Vorig jaar noteerde het LAKS-meldpunt een recordaantal van 161.500 klachten. Vanochtend waren er al 177.799 genoteerd, terwijl het centraal schriftelijk nog tot woensdag loopt. Een nieuw record is dus in de maak.

Urgentie

De meest urgente klachten worden direct opgepakt door het LAKS. De minder dringende problemen komen op het bordje van Kallen en zijn zes medebestuursleden. ,,We gaan daarover in gesprek met het ministerie, het College voor Toetsen en Examens en de Onderwijsinspectie. De ervaring leert dat - als het belang, de urgentie duidelijk is - er wordt geluisterd.'' Volgens Kallen is het sterke punt van het LAKS dat de scholieren vanuit een ander perspectief naar het onderwijs kijken dan politici, docenten en ambtenaren. ,,Onze gesprekspartners erkennen dat. En dat maakt het makkelijker problemen op te lossen.''

'Politiek betrokken'

De scholier uit Valkenswaard doorliep een uitgebreide selectieprocedure voor het LAKS-bestuur. Hij heeft onder meer medezeggenschap, docenten en onderwijsinspectie in zijn portefeuille. Zijn kandidatuur was voor zijn medescholieren geen verrassing. Flip, zoals familie en vrienden hem noemen, zat al eerder in de deelraad, leerlingenraad en medezeggenschapsraad van het Joris College. En hij was in Valkenswaard 'politiek betrokken'. Nee, hij noemt geen namen. ,,Het LAKS is neutraal. Dat houd ik graag zo.''