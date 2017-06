Een uurtje een moeder voor de klas, duizenden basisscholen voeren actie

Lichtenbeek, school voor speciaal onderwijs, Arnhem

Al wilden de leraren het werk een uur neerleggen, het gáát niet. Om de eenvoudige reden dat de taxibusjes niet meedoen met de lerarenactie. ,,We hebben geprobeerd ze een uur later te laten komen, maar dat lukte niet'', vertelt juf Petronette Castrop. En dus staan de leerlingen gewoon om kwart voor negen op de stoep van SO Lichtenbeek in Arnhem, een school voor kinderen met een beperking. ,,We kunnen ze moeilijk buiten laten staan'', merkt de juf op.



Maar een gewone les draaien, dat wilden de leraren ook niet. De werkdruk, salarissen, de moeite om genoeg specialistische leraren te vinden; deze school staat volledig achter de protestactie. De leerlingen mochten bedenken wat zij tijdens het actie-uur willen doen. En dat is schattig: ze willen hun juffen in het zonnetje zetten. ,,Ze hebben het afgelopen weekend van alles gebakken en gaan ons vertroetelen terwijl we koffie drinken'', vertelt de trotse lerares.



De 10-jarige Thomas heeft cakejes gebakken. Althans, hij heeft zijn moeder Jacqueline Hendriksen gevraagd dat te doen. Thomas kan dat zelf namelijk niet. Door zuurstofgebrek tijdens de geboorte is hij gebonden aan een rolstoel en kan hij niet zelf eten, drinken of praten, laat staan cakejes bakken. ,,Maar hij vond het helemaal leuk om ze vast mee te nemen naar school. Hij is benieuwd naar wat er tijdens de actie gaat gebeuren'', zegt zijn moeder.

Volledig scherm Juf Petronette, Thomas Hendriks en Mirte Boldermans. © Koen Verheijden

Openbare basisschool Pantarijn, De Meern

Nee, het is geen lekker uurtje uitslapen voor de leraren van openbare basisschool Pantarijn De Meern. De leraren moeten flink aan de bak. In dat ene uurtje dat de deuren dicht blijven, moeten ze namelijk spandoeken verven én een schoolkrant maken. ,,Dat wordt nog aanpoten ja'', lacht directeur Jessica Geldof.



Maar dat is niet erg. Dit is namelijk hun kans om te laten zien waarom deze actie überhaupt nodig is. ,,Meer geld voor leraren is natuurlijk fijn. Alleen daar merken ze niets van als ze 's ochtends voor de klas staan'', zegt Geldof. Want ook met meer geld moeten ze die klas vol met kinderen op hun eigen niveau bedienen. Komen ze handen tekort om de leerlingen extra zorg te geven als ze die nodig hebben. En hebben ze ook niet genoeg tijd om de kinderen die het prima doen genoeg aandacht te geven. Geldof: ,,Dat voelt echt als een enorme spagaat voor leraren. Daarom voeren we actie voor beter onderwijs.''



De school hoopt dat ook de ouders hun actie steunen, zodat het lerarenprotest ook in politiek Den Haag gehoor vindt. Gebeurt dat niet, dan dreigt na de zomervakantie een staking van een week. Maar daar moet Geldof nog even niet aan denken. ,,Zo zitten onderwijsmensen niet in elkaar, hè. Dat is belangrijke lestijd voor de kinderen. Het kwam nu wel goed uit, zo aan het einde van het schooljaar, en een uurtje. Dat trek ik net.''

Volledig scherm Het team van basisschool De Pantarijn in De Meern werkt hard aan een spandoek om mee te nemen naar het protest op het Malieveld in Den Haag. Van links naar rechts: Christine Vaags, Dekara Tom, Maarten van den Klomp, Eveline Schulp, Jessica Geldof (directeur), Maartje Sengers, Claudia Boom, Sanne Kuyt. © Erik van 't Woud

Koningin Julianaschool, De Lier

Ze is superzenuwachtig. Eigenlijk is ze slecht in het geven van presentaties. En nu moet ze twintig minuten lesgeven aan 27 groep 3-leerlingen. Moeder Esther van den Akker staat tijdens het actie-uur voor de klas van dochter Jennifer (7). ,,Ik vind het echt heel spannend, maar het is een leuk beginnetje om over mijn angsten heen te stappen.''



Op de Koningin Julianaschool in De Lier mogen de kinderen gewoon op de normale tijd naar school komen. Ze vinden alleen niet hun eigen meesters en juffen voor de klas - die zitten hun administratie te doen. Nee, in alle groepen staan ouders klaar om les te geven. ,,Er bestaat soms een zeurcultuur in het onderwijs'', legt directeur Tessa van Malkenhorst uit. ,,Natuurlijk, we hebben het zwaar en we steunen de actie. Maar we willen ook laten zien dat we het mooiste beroep van de wereld hebben.''



Want hoe vaak vertellen ouders haar niet dat het ze ook leuk lijkt om voor de klas te staan. Nou, die kans kunnen ze nu grijpen. Ze vroeg 'haar' ouders simpelweg een uurtje over te nemen. ,,Wie weet vloeien er nog pabo-aanmeldingen uit voort'', zegt Van Malkenhorst lachend. In sommige klassen was het zelfs dringen om 'spreektijd', zoveel enthousiaste ouders klopten bij de school aan als vrijwilliger.

Volledig scherm Op de koningin Julianaschool in De Lier geven moeders Esther (links) en Anne Marie een alternatieve les voor de klas door voor te lezen. © Frank Jansen

Moeder Esther vult het protestuur samen met twee andere moeders. Zelf geeft ze een korte les over brandwonden, ze heeft er namelijk zelf één op haar arm. Als de twintig minuten dan nog niet voorbij zijn, heeft ze een spelletje galgje achter de hand. ,,Dat vindt mijn dochter helemaal geweldig en het is nog educatief ook. Die kinderen kunnen lekker woorden raden'', verklaart ze. Om het uur nog extra bijzonder te maken wil ze ook nog ijsjes gaan halen. ,,Ja, de kinderen worden lekker verwend.''