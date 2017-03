'Eenvoudige euthanasie is morele verantwoordelijkheid huisarts'

Dijsselbloem: Voldoende steun in Eurogroep om aan te blijven

23 maart Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zegt dat hij voldoende steun heeft in de Eurogroep om voorzitter te blijven van dit overlegorgaan van eurolanden. De bewindsman raakte deze week in opspraak door een opmerking over drank en vrouwen, die vooral Zuid-Europese landen en Europese sociaaldemocraten in het verkeerde keelgat schoot.