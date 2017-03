Eerste begraafplaats voor baby's jonger dan 24 weken geopend in Almere

Elise (6) eerste meisje met Down in Hema-folder

13:06 De 6-jarige Elise uit Delft staat in de nieuwe Hema-folder. Bijzonder? Helemaal niet, vindt haar moeder Marianne de Cock. Maar toch is ze trots. Haar dochter is namelijk het eerste meisje met syndroom van Down dat in een modecampagne van het Nederlandse woonwarenhuis staat.