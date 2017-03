Eerste boom MH17-herdenkingsbos geplant

Live TwitterNabestaanden van de slachtoffers van vlucht MH17 planten vandaag, onder de rook van Schiphol, bomen voor het herinneringsbos. Vlakbij de plek waar ze op 17 juli 2014 als groep vertrokken, worden ze op symbolische wijze weer met elkaar samengebracht (Verslaggever Jeroen Schmale is erbij en doet onderaan dit artikel verslag via Twitter).

Dat Alex Ploeg in het bos een ‘Malus Mokum’ (sierappel) geplant krijgt, is eigenlijk wel humor. Hij was een gepassioneerd bioloog, die zijn liefde vond in tropische vissen, kikkertjes en salamandertjes. ,,Alex was allergisch voor alles wat met pollen en bloemen te maken had’’, zegt zijn broer Piet lachend. ,,Hij zou de moord stikken in het bos.’’

Maar vandaag planten de nabestaanden een appelbloesem, waaraan in de lente mooie donkerroze bloemen bloeien, tussen purperrode bladeren en appeltjes. Voor Alex, zijn vrouw Edith, zoon Robert en diens vriend Robin Hemelrijk die op vlucht MH17 met hen meereisde naar Azië.

Amfitheater

In Vijfhuizen, op een steenworp afstand van de Polderbaan van Schiphol, verrijst een kleurrijk bos met 298 bomen. Eén voor elk slachtoffer van vlucht MH17. Het herinneringsbos vormt, samen met een gedenkteken in een klein amfitheater, het Nationaal Monument MH17.

De bomen worden geplant in de vorm van een groot herdenkingslint, dat zich verheft uit het landschap. Het bos wordt een openbare plek waar iedereen welkom is. Waar je kunt genieten van de natuur, maar ook de slachtoffers herdenkt. Een plek die niet zwaarmoedig is, maar waar je met een positief gevoel weer weggaat.

Ontwerp

Het ontwerp is na een enquête de keuze geweest van de nabestaanden – van zowel Nederlandse als buitenlandse slachtoffers. ,,Ze vertrokken als groep uit Amsterdam, en in het herinneringsbos worden ze als groep ook weer herenigd’’, zegt Evert van Zijtveld, voorzitter van de Stichting Vliegramp MH17.

Zijn kinderen Robert-Jan en Fréderique krijgen in het bos een pluimes met witte geurende bloemen en smalle kroonblaadjes. ,,Het is een prachtige boom’’, zegt hij. ,,Maar uiteindelijk maakt het mij niet zoveel uit welk soort boom het wordt en op welke plek die komt. Als maar herkenbaar is welke boom voor welk slachtoffer is.’’

De stichting heeft daarbij rekening gehouden met gevoeligheden binnen families, die door de ramp niet dichter bij elkaar zijn gekomen, maar juist uit elkaar zijn gedreven. ,,Waar een verschil van mening zou kunnen voorkomen, hebben we bemiddeld om een oplossing te vinden die voor iedereen acceptabel is.’’

Volledig scherm Het herdenkingsbos © AD

Landschapsarchitect Robbert de Koning heeft uiteindelijk elf boomsoorten geselecteerd, die het Nederlandse klimaat (nachtvorst, westelijke ‘zoute’ wind en de zuurgraad in de bodem) tot in lengte van dagen doorstaan. Elke familie of individuele reiziger, en elk reisgezelschap, krijgt een boomsoort toegewezen.

Aids-conferentie

Zo krijgen de slachtoffers die op weg waren naar een grote aids-conferentie bij elkaar een plek met dezelfde boom. En krijgt Robin Hemelrijk een plekje bij het gezin Ploeg. ,,Ze gingen tenslotte samen op weg naar Azië’’, vertelt Piet Ploeg. ,,Robin was een vriend van de familie. Hij kwam er al jaren over de vloer. Hij hoorde bij het gezelschap.’’

De bomen gaan gemiddeld 80 jaar mee. ,,Er zijn bomen die in februari al bloeien, bomen met verschillende kleuren bloemen, blaadjes en vruchten’’, zegt Sjaak de Ligt, projectleider van de Stichting Nationaal Monument MH17. ,,Het wordt een bos waar het hele jaar iets te beleven is. Zodra de laatste appel van de ene boom valt, gaat elders weer een boom bloeien.’’

Volledig scherm Een artist impression van het amfi-theater in het monument. © RV

De aanleg van het herinneringsbos start met het planten van vijftien lindebomen voor de omgekomen bemanning van Malaysia Airlines. De nabestaanden planten daarna vandaag en volgend weekend de bomen voor hun eigen dierbaren. Ze kunnen eventueel de as van hun dierbaren mee begraven.

Bij elke boom komt een naamplaatje, maar het is niet de bedoeling dat het een gedenkplek met foto’s en knuffels wordt. ,,Het moet geen begraafplaats worden’’, zegt Evert van Zijtveld. ,,Mensen moeten het gevoel hebben dat je in een herinneringsbos loopt. Dit is een bos voor de generatie nu en voor alle generaties na ons.’’

Donoractie

Het kost nog steeds moeite om de financiering helemaal rond te krijgen. Uiteindelijk is met hulp van een grote donatieactie het grootste deel van de 1,5 miljoen euro door bedrijven, particulieren, fondsen en overheden bij elkaar gekregen. Er is nog 200.000 euro nodig voor het beheer. ,,In het begin hadden we het gevoel dat alles mogelijk was, later werd het moeilijker. Maar we hebben niet veel concessies hoeven doen. Het is een openbaar terrein dat we ook weer teruggeven aan de samenleving. Mensen moeten er kunnen genieten van het bos en de slachtoffers herdenken.’’