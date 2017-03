Eerste officiële landelijke warme dag is een feit

De warmte heeft op 12 officiële meetpunten inmiddels geleid tot een dagrecord. Morgen worden op veel meer meetpunten dagrecords verbroken. ,,De temperatuur is uitzonderlijk hoog voor eind maart”, weet weerman Michiel Severin van Weerplaza.



In maart is het in De Bilt sinds 1901 tot nu toe slechts één keer warmer dan 22 graden geweest. Op 29 maart 1968 werd het 23,9 graden. ,,Die waarde wordt vandaag of morgen niet gehaald, maar met afgerond 22 graden is wel sprake van een tweede of derde plek sinds de metingen in 1901 zijn begonnen”, aldus Severin. ,,Van de ruim 3600 maartdagen die er sinds 1 maart 1901 zijn geweest, beleven we vandaag en morgen dus één van de warmste.”