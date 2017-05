Eeuwenoud warmterecord vandaag verbroken

Vorig jaar beleefden we de eerste tropische dag pas op 23 juni. Het record voor 17 mei was in handen van meetpunt Maastricht. Daar werd het op 17 mei 1945 exact 30 graden. Het record voor De Bilt, 28,1 graden, stamt uit 1997. Toen was het op 17 mei ook zeer warm in een groot deel van het land. Het maandrecord van warmste dag in mei zal niet verbroken worden, voorspellen de meteorologen. Op 23 mei 1922 werd het extreem warm met in Vlissingen een maximum van maar liefst 34,9 graden. ,,Ongekend hoog”, aldus Woei.

Morgen buien

Morgen overdag trekken de meeste buien over de oostelijke helft van Nederland. Langs de oostgrens stijgt het kwik nog even tot rond of iets boven de 20 graden. In het westen is het een graad of 17. Pas later op de dag, ergens in de middag of avond, wordt het ook in het oosten droog en is de warme lucht overal verdreven.