Efteling 65 jaar: 'Wat doet dat park toch met mij?'

Het moet een uur of acht 's morgens geweest zijn toen we onbedoeld zelf de eerste attractie van de dag werden. Terwijl de lentezon van maart 2014 zachtjes door de bomen van vakantiepark Bosrijk prikte, maakten we ons klaar voor een nieuwe dag Efteling. De oven, met broodjes, bleek een magnetron. Het deeg werd niet warm en knapperig maar zwart en rokerig. Het brandalarm loeide. Op de héle verdieping van ons appartementengebouw. De Efteling nam geen risico: ontruimen. Alle vakantiegangers in pyjama buiten.

Zelden voelde ik me zo opgelaten. Maar het Eftelingpersoneel serveerde ontbijt op de stoep en alle andere gasten bleven vrolijk. De magie van het park? Zou kunnen. Ik vroeg het me de laatste jaren vaak af in de Efteling. En ergerde me soms flink. Want waarom kan ik hier als journalist niet wat kritischer naar kijken? Wat is dat toch, dat ik het hier altijd leuk vind, ondanks die vaak vreselijke wachtrijen? Waarom word ik gegrepen door wat sprookjes en een paar achtbanen? Zijn het onze kinderen Matilda (7) en Ruben (9) die ik zo zie genieten?

Ongetwijfeld dragen ze nu enorm bij. Maar ook toen zij er nog niet waren, vond ik de Efteling véél machtiger dan andere uitstapjes. Een dagje met mijn ouders en broer naar de Efteling of dierentuin?

Kaatsheuvel natuurlijk! Thuis ligt ergens de foto waar ik op een paddenstoel zit. Wie heeft die niet? En de foto van mijn hoogzwangere vrouw, ook op de paddenstoel, vlak na ons huwelijk. Voor een verre reis was de geboorte te dichtbij, de bruidssuite van het Eftelinghotel maakte ons eigen sprookje compleet.

Woensdag wordt de Efteling 65 jaar. Rond de 55ste verjaardag volgde ik voor deze krant de bouw van De Vliegende Hollander. Opnieuw werd ik gegrepen. Door het verhaal, door de attractie maar vooral door het feit dat ze het allemaal zélf bedenken en maken. Het zijn geen ingekochte achtbanen en sprookjes, ze ontstaan en komen tot leven op de tekentafel van de Efteling.

Het is niet alleen die creativiteit die me grijpt. Het is alles wat de Efteling te bieden heeft. Het altijd scherp gesnoeide en aangeveegde park waar je kilometers kunt wandelen. De vriendelijke mensen die er werken. De enorme geldstromen die achter die tientallen miljoenen kostende attracties schuilgaan. De recordomzet bedroeg vorig jaar 190 miljoen euro, de netto winst bijna 15 miljoen. De niet ophoudende investeringen. Vandaag opent vakantiepark Loonsche Land (30 miljoen) en 1 juli Paleis der Fantasie Symbolica (35 miljoen). De vele banen die alle activiteiten voor Brabant opleveren. Het almaar aanhoudende gekissebis over parkeren, toegangswegen en natuurlijk entreeprijzen. 65 jaar geleden was je binnen voor omgerekend 36 eurocent, nu na betaling van 37,50 euro en in de zomer nog 2 euro meer. Vorig jaar legden bijna 5 miljoen mensen het neer, in 2030 moeten dat er 7 miljoen zijn.

Je verveelt je geen moment. Niet als fan maar ook niet als journalist. Efteling, gefeliciteerd. Wij blijven komen. Begin deze maand nog, weer drie dagen Bosrijk. Voor het eerst met zijn vieren in alle achtbanen. Behalve Baron 1898, daar zijn Ruben en Matilda nog niet groot genoeg voor. Ziedaar de reden om over een tijdje weer een paar dagen te gaan. En o ja, voor wie het weten wil: dit keer ging alles goed met de broodjes.