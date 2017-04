Efteling opnieuw best bezochte attractie

Wetenschapper Guus Velders in lijst meest invloedrijke mensen ter wereld

14:23 De Nederlandse wetenschapper Guus Velders staat in de lijst van invloedrijkste personen ter wereld van het gezaghebbende Amerikaanse blad Time Magazine. Met de populaire zanger Ed Sheeran, de Britse premier Theresa May en de paus bevindt Velders zich in goed gezelschap.