Elf van de honderd Nederlandse jongeren krijgt jeugdhulp

Het ging om 367.000 gevallen. Dat was iets meer dan het jaar ervoor, toen er ongeveer 343.000 waren en ze 10 procent van alle jongeren beneden de achttien uitmaakten.



Ruim een kwart (27 procent) van de jeugdhulpjongeren was in 2016 afkomstig uit een eenoudergezin, terwijl in totaal 15 procent van alle meisjes en jongens opgroeit met maar één ouder.



De meeste jeugdhulp werd verstrekt in Hoogezand-Sappemeer, Zoetermeer, Hillegom en Roermond. Daar kreeg meer dan 15 procent van de jongeren hulp. Ook andere gemeenten in Groningen en Limburg hebben relatief veel jeugdhulpklantjes. In de gemeenten Schiermonnikoog, Staphorst, Edam-Volendam, Urk en Rozendaal wordt jeugdhulp het minst verschaft, namelijk aan minder dan 6 procent.