Elise (6) eerste meisje met Down in Hema-folder

Elise is een kind als elk ander. Dat wil moeder Marianne graag benadrukken. ,,Dat ze toevallig een chromosoom meer heeft dan de meeste anderen, maakt haar natuurlijk wat anders, maar ze is daardoor niet bijzonder.’’ Toch werd ze door het reclamebureau van Hema gecast als model in de nieuwste lentefolder. ,,Ze wilden graag een meisje met Down met de maat 116-122, schreven ze op de facebookgroep waar ik ook bij zit. Ik dacht: ‘ach, wat leuk’. Dus schreef ik Elise in’’, aldus De Cock.



Het idee om een kind met Down in de folder te laten figureren komt uit de koker van woordvoerder Marry Jansen. ,,We willen als Hema uitstralen dat we supernormaal zijn. Gewoon, zoals de gemiddelde Nederlander. Dan moet je in de folder dat ook meenemen.’’



Eerlijkheid gebied te zeggen dat in 2002 ook al eens een jongetje met het syndroom van Down in een Hema-folder stond. Dat had eigenlijk de zoon van Jansen moeten zijn, ware het niet dat die net op de dag van de fotoshoot ziek op bed lag. Toen werd het een ander jongetje. ,,Ik vond toen al dat het een logische keuze was, om kinderen met Down te gebruiken voor een reclame. Maar het heeft nog een poos geduurd voordat we het bewust hebben gedaan.’’